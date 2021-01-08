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"الذئبان والحسناء".. سر تصالح كوافيرة مع المتهمين باغتصابها بالهرم

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"الذئبان والحسناء".. سر تصالح كوافيرة مع المتهمين باغتصابها بالهرم "الذئبان والحسناء".. سر تصالح كوافيرة مع المتهمين باغتصابها بالهرم

مصراوي Masrawy

11:30 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشف التحريات عن تفاصيل جديدة في اتهام شابين بالاعتداء الجنسي على عاملة كوافير بمنطقة الطوابق بحي الهرم.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن الطرفين سيئ السمعة والسلوك، الأمر الذي يفسر تصالحهما.

بعد إلقاء القبض على المتهمين واعترافهما بالواقعة، اقتادت مأمورية المتهمان والضحية إلى مقر نيابة الهرم.

هناك، تنازلت الضحة عن القضية بعد إتمام التصالح بينها وبين الطرف الثاني (المتهمين) ليتم إخلاء سبيل المشكو في حقهما.

منذ يومين تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بلاغا من عاملة كوافير عشرينية اتهمت شخصين -أدلت بأوصافهما- باختطافهما والاعتداءعليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

أمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، قالت المبلغة إنها أثناء سيرها بمنطقة الطوابق -بعد منتصف الليل- اعترض طريقها شابين في مطلع العشرينات، اصطحباها عنوة إلى شقة وتناوبا على اغتصابها.

راجع ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهمين وهما "سائق وعاطل".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائدان محمد سعودي وهاني عجلان معاوني مباحث الهرم، من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى القسم.

أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، أقر المتهمان بصحة التحريات وارتكابهما الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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