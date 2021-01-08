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​الأزهر: اللجنة الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى التخصصي تبدأ العمل الأحد

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​الأزهر: اللجنة الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى التخصصي تبدأ العمل الأحد ​الأزهر: اللجنة الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى التخصصي تبدأ العمل الأحد

مصراوي Masrawy

11:30 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه نظرًا للأوضاع الحالية من جائحة ؛ فقد تقرر إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم كامل للمستشفى التخصصي، حفاظًا على صحة المترددين على المستشفى وسلامتهم، في ضوء حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات.

وطالب عميد كلية الطب، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر مراعاة ذلك؛ نظرًا لأعمال التعقيم للعيادات الخارجية واللجنة الطبية، والتي تقرر لها يومي السبت والخميس من كل أسبوع، لافتًا إلى أن العيادات الخارجية تعمل من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ابتداء من يوم الأحد المقبل 10 من يناير الجاري.

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