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وصول البحارين المصريين المختطفين في نيجيريا إلى مطار القاهرة (صور)

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وصول البحارين المصريين المختطفين في نيجيريا إلى مطار القاهرة (صور) وصول البحارين المصريين المختطفين في نيجيريا إلى مطار القاهرة (صور)

مصراوي Masrawy

11:15 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب اللبناني "ميلان"، بعد مرور 25 يومًا على اختطافهما، وقيام صاحب المركب بسداد الفدية، وتم الإفراج عن الطاقم الذي ضم المصريين و3 لبنانيين و4 هنود وكاميروني.

قالت مصادر مطلعة بالمطار إن البحارين وصلا على الطائرة المصرية القادمة من نيجيريا رحلة رقم 888، وهما "سعد شوقي"، و"كرولس سمير"، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البحارين، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

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