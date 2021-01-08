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بايدن: مساءلة متروكة للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه

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بايدن: مساءلة ترامب متروكة للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه بايدن: مساءلة متروكة للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه

مصراوي Masrawy

10:18 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، أن مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، أمر متروك للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح بايدن، في كلمة نقلتها سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، أن تركيزه حاليا ينصب على مكافحة وتوفير اللقاح لجميع الأمريكيين، والنمو الاقتصادي.

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع أسرة الضابط الذي قتل خلال الاشتباكات التي وقعت الأربعاء بين مناصرين لترامب والشرطة في مبنى الكونجرس.

وتعالت الأصوات في الولايات المتحدة مرة أخرى، لعزل ترامب، بعد أحداث واشنطن الدامية، التي أدت إلى مقتل 4 متظاهرين بالإضافة إلى ضابط.

وقال السيناتور الجمهوري "بن ساس" اليوم الجمعة، إنه "سينظر بالتأكيد" في التحركات الديمقراطية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي على يد حشد من مؤيديه.

وأضاف ساس لشبكة سي بي إس "إذا اتفق المجلس على القيام بالعملية سأدرس بالتأكيد المواد التي يتحركون على أساسها لأنني أعتقد أن الرئيس تجاهل قسمه".

وقالت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب لشبكة سى إن إن الإخبارية، إن الديمقراطيين فى الكونجرس قد يقدمون مواد الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليها في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل إذا لم تستمع حكومة ترامب لدعوات عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

ولم تفلح محاولة عزل ترامب في عام 2019، حيث برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من التهم الموجهة إليه.

وإذا عزل مجلس النواب الرئيس للمرة الثانية غير المسبوقة، فإن مجلس الشيوخ سيجري محاكمة وسيحتاج إلى أغلبية الثلثين للتصويت لإدانته.

وكان المئات من مثيري الشغب الموالين لترامب اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول في واشنطن، رمز الديمقراطية الأمريكية. وأطلقت أعيرة نارية ولقي خمسة أشخاص حتفهم في أعمال العنف، بمن فيهم ضابط شرطة.

وتسبب الغوغاء في وقف جلسة مشتركة في الكونجرس كان المشرعون بصدد تأكيد فوز بايدن خلالها في انتخابات نوفمبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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