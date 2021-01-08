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3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في ديسمبر الماضي

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3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في ديسمبر الماضي 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في ديسمبر الماضي

مصراوي Masrawy

10:44 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:


تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و384 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 578 مليونًا و850 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و945 مليونًا و698 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بتصدير مشمول 620 بيان جمركي صادر بمختلف النظم: "نهائي – سماح مؤقت – دروباك" بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار و279 مليونًا و835 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: (المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية)، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 710 آلاف جنيه.​

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