أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرامة بـ40 ألف ريال ضد قناة انتهكت حقوق ملكية قصيدة شعرية

Print
"الملكية الفكرية": الإذن الكتابي شرطٌ لاستخدام الأعمال الأدبية

غرامة بـ40 ألف ريال ضد قناة انتهكت حقوق ملكية قصيدة شعرية

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية ضبط مخالفة انتهاك حقوق لقصيدة شعرية، مبينة أنه تم فيها تعويض المتضرر بقيمة ‏40 ألف ريال.

وأشار حساب "الملكية الفكرية" على موقع "تويتر" إلى أن "شركة قامت بالاعتداء على قصيدة شعرية مملوكة لفرد، ونشرها دون الحصول على إذن بذلك".

وأوضح أنه تمت معاقبة المخالف، وهي قناة تلفزيونية، بدفع تعويض شخصي لصاحب القصيدة بقيمة 40 ألف ريال، ودفع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال (الحق العام).

وشدَّد على ضرورة الحصول على إذن كتابي لاستخدام الملصقات الأدبية والفنية من صاحب الحق؛ وذلك لتجنب التعرض لعقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية

شبكة عيون الإخبارية