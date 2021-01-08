كورونا يلدغ المغرب بـ 1543 والأردن بـ 1092 إصابة جديدة

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305163 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 285393 حالة شفاء بعد تسجيل 1050 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3989 حالة.المغرب الأردن فيروس كورونا الجديد