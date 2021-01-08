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الاردن : المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

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الاردن : المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل الاردن : المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

جى بي سي نيوز  :- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

جي بي سي نيوز

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