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.. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية

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بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية
خلال المباراة التي خسرها الأهلي بثلاثية

بالفيديو ..

شهدت نهاية مباراة القادسية وضيفه الأهلي أحداثًا مؤسفة، لا تليق بالدوري السعودي للمحترفين، تمثلت في محاولة الحارس محمد العويس الصعود لاقتحام المقصورة الخاصة بالطاقم الإداري لفريق القادسية.

ورصدت كاميرات الناقل الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وجود مشادة كلامية بين حارس الأهلي والطاقم الإداري للقادسية، قبل تسجيل أصحاب الأرض الهدف الثالث بدقيقة واحدة. وبعد نهاية المباراة اتجه "العويس" نحو المنصة في محاولة للوصول لأحد الموجودين في مدرج القادسية.

وعلى ما يبدو، هذه المشادة بدأت حينما اعتدى الحارس على أحد لاعبي القادسية في منطقة الجزاء، وطالب بسببها اللاعبون والجهاز الفني والإداري الحكم عبدالله الحربي باحتساب ركلة جزاء، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو لم تحتسب ركلة الجزاء.

وخسر الأهلي من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

محمد العويس القادسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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