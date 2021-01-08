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وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة

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وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة

مصراوي Masrawy

07:04 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأوضح وزير النقل أن العربات الــ22 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 208 عربات على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات، وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

جدير بالذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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