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القوات المسلحة تبدأ أعمال التطهير للمناطق التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

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القوات المسلحة تبدأ أعمال التطهير للمناطق التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين القوات المسلحة تبدأ أعمال التطهير للمناطق التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

مصراوي Masrawy

03:45 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب – محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمى باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعى بما يحتوايانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، إضافة إلى محطة مترو الأنفاق "أنور السادات" بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء "بميدان رمسيس" وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يومياً .

وحرصت القوات المسلحة على إستخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من ، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس" كورونا" وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حماية أبناء الشعب المصرى .

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