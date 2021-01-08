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عاصفة ثلجية شديدة تضرب اليابان وتعطل حركة النقل

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عاصفة ثلجية شديدة تضرب اليابان وتعطل حركة النقل عاصفة ثلجية شديدة تضرب اليابان وتعطل حركة النقل

مصراوي Masrawy

04:12 م الجمعة 08 يناير 2021

طوكيو- (د ب أ):
اجتاحت عاصفة ثلجية قوية اليوم الجمعة مناطق على طول بحر اليابان، ما تسبب في اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن منظومة الهواء البارد قد تجلب رياحا خطيرة وأمواجا عالية وثلوجا كثيفة وعواصف ثلجية في الشمال ومناطق على جانب البلاد من بحر اليابان.
وزاد تساقط الثلوج الجديد تراكم الثلوج إلى 156 سنتيمترا في مدينة جوتسو وإلى 98 سنتيمترا في أوموري وإلى 83 سنتيمترا في توياما، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 280 رحلة جوية في جميع أنحاء اليابان وتقطعت السبل بنحو 90 مركبة مؤقتًا على طريق سريع يغطيه الجليد بين محافظتي إيشيكاوا وتوياما.
وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن العاصفة الشتوية تسببت في إلغاء حوالي 260 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو في شمالي اليابان.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 90 ألف منزل في محافظتي أكيتا ونيجاتا بسبب الثلوج الكثيفة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".
ومن المتوقع ان يصل ارتفاع الجليد إلى 120 سنتيمترا فوق الارض جراء تساقط الثلوج في منطقة هوكوريكو وإلى 60 سنتيمترا في وسط وغرب اليابان خلال 24 ساعة حتى مساء السبت، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

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