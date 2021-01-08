اختيار ألماني لترؤس بعثة الأمم المتحدة في السودان

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مصراوي Masrawy

الخرطوم- (أ ف ب):

اختير الاستاذ الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس الخميس لتولي منصب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى السودان حيث سيترأس المهمة الجديدة للمنظمة الدولية في ذلك البلد، وقفا لبيان للأمم المتحدة.

والاستاذ البالغ 62 عاما يتحدث الانكليزية والعربية بطلاقة. واختاره الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في سبتمبر.

وكان بيرثس قد تولى سابقا مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا.

وقال غوتيريش في البيان "يحمل السيد فولكر بيرثس معه إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الاقليمية".

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في يونيو 2020.

وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ستعمل بعثة يونيتماس ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وشكلت البلاد حكومة عسكريين ومدنيين في اغسطس 2019، أوكلت إليها مهمة مدتها 3 سنوات للإشراف على العملية الانتقالية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن استعداد السودان للسماح لتولي شخصية من الغرب لبعثة يونيتامس، رغم الرغبة في إدارة إفريقية للشؤون السياسية في القارة، مردّه على الأرجح للأمل بالحصول على تمويل دولي بسهولة أكبر.