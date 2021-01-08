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السبت.. عودة البث المباشر لبرنامج لميس الحديدي

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السبت.. عودة البث المباشر لبرنامج لميس الحديدي السبت.. عودة البث المباشر لبرنامج لميس الحديدي

مصراوي Masrawy

04:45 ص الجمعة 08 يناير 2021

تعود حلقات برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر قناة أون للبث المباشر بدءا من غد السبت وذلك بعد بث البرنامج امس واول امس بحلقات مُعادة.

وكانت إدارة القناة قامت بتعقيم القناة والاستديو والمعدات، وغلق الاستديو يومين، كإجراء احترازي منعا للإصابة بفيروس كورونا، وأكد مصدر بفريق عمل البرنامج أن البرنامج سيعاود البث بشكل طبيعي بدءا من السبت بعد انتهاء راحته الأسبوعية.

يُشار إلى أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع قناة on من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء.​

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مصراوي Masrawy

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