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الهلال في ضيافة الباطن .. والإثارة تجمع الأهلي والقادسية

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الهلال في ضيافة الباطن .. والإثارة تجمع الأهلي والقادسية الهلال في ضيافة الباطن .. والإثارة تجمع الأهلي والقادسية
النصر يسعى لتجاوز العين .. في الجولة 12من دوري المحترفين

الهلال في ضيافة الباطن .. والإثارة تجمع الأهلي والقادسية

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة ثلاثة لقاءات.

يحل الهلال ضيفًا على الباطن في ملعب نادي الباطن, وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يلتقي القادسية والأهلي، ويختتم فريقا النصر والعين مواجهات الجمعة من الجولة عندما يلتقيان على ملعب مرسول بارك.

وتختتم لقاءات الجولة السبت، حيث يلتقي الرائد مع التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويواجه الشباب الاتفاق على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، فيما يحل ضمك ضيفًا على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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