أخبار عاجلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس -
وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا -
هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير -
المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" -
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش -
مصدر أمني ينفي إزالة الأمن لسور نادي الزمالك النهري -
محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان) -
المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس -
مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس -
وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ارتداد عكسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

Print
ارتداد عكسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس ارتداد عكسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

مصراوي Masrawy

12:48 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 800 متعاف من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 116775 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1219 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

يأتي زيادة عدد الإصابات بكورونا بعد 6 أيام من الانخفاض المستمر.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 146809 حالة من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و 8029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية