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الجيش الأمريكي يقيم سياجاً حول مبنى الكابيتول.. ويحشد المزيد من قوات الحرس الوطني

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الجيش الأمريكي يقيم سياجاً حول مبنى الكابيتول.. ويحشد المزيد من قوات الحرس الوطني الجيش الأمريكي يقيم سياجاً حول مبنى الكابيتول.. ويحشد المزيد من قوات الحرس الوطني

مصراوي Masrawy

11:17 م الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي اليوم الخميس، إنه يجري حالياً إقامة سياج ارتفاعه متران حول مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن وذلك بعد يوم واحد من واقعة اقتحام مثيري الشغب للمبنى.

وقال مكارثي في مؤتمر صحفي، إن نحو 6200 من عناصر الحرس الوطني من ولايات مختلفة سيساندون الشرطة المحلية بحلول نهاية الأسبوع. وانتشر اليوم الخميس، نحو 850 فردا في أرجاء مبنى الكابيتول .

وقال مكارثي "بدأنا هذا الصباح في إقامة سياج غير قابل للتوسع بارتفاع 7 أقدام". وأضاف إن "هؤلاء الأفراد وهذه الإجراءات الأمنية ستظل في مكانها لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما المقبلة".

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس جو بايدن هناك في 20 يناير الجاري.

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