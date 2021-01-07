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تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما

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تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما

مصراوي Masrawy

11:15 م الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

خففت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك الأمريكية حكما على مفجر مركز التجارة العالمي بواقع 30 عاما، لكنه لا يزال يتعين عليه أن يقضي 85 عاما بالسجن، لارتكاب جرائم أخرى تتعلق بعملية التفجير.

وقال قاضي محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ليويس أيه كابلان إنه بعد رأي المحكمة العليا الأمريكية، لم تعد إدانة الفلسطيني أحمد محمد عجاج بالتآمر لتدمير مبنى، جريمة عنف يمكن استخدامها كسند للحكم الذي حصل عليه بالسجن لمدة 30 عاما، لاستخدام جهاز تدميري خلال تنفيذ الجريمة.

لكن تم رفض طلب عجاج لتخفيف الحكم لمدة 30 عاما أخرى، بشأن الاعتداء على مسؤول فيدرالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودلل عجاج على أن لائحة التآمر التي قرأت على هيئة المحلفين تبطل إدانته.

وقالت المحكمة إن الاعتداء على مسؤول فيدرالي هو جريمة عنف، وأن عجاج مدان بالتهمة الموضوعية وفقا لتعليمات هيئة المحلفين.

وفي 26 فبراير عام 1993, تم تفجير شاحنة ملغمة بوزن 606 كيلوجرامات من المتفجرات، أسفل البرج الشمالي من مركز التجارة العالمي في نيويورك, لكن لم يؤدي ذلك إلى إنهيار المركز على عكس ما كان مخطط له.

وأسفرت العملية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين، وأدين فيها إلى جانب عجاج، فلسطينيان آخران وباكستاني ومصري وعراقي وأردني.

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