"الزراعة": نسعى لزيادة المساحات المزروعة من الذرة إلى 3 ملايين فدان

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة تستهدف زيادة مساحة محصول الذرة بـ300ألف فدان، ليصل إجمالي المساحات المنزرعة 3 ملايين فدان.

وأوضح "الشناوي"، لمصراوي، أن إجمالي ما تم زراعته حتى الآن 930 ألف فدان، بإنتاجية تتجاوز الـ30 أردب مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 875 ألف من الذرة الصفر، مشيرًا إلى أن محصول الذرة على رأس المحاصيل الاستراتيجية التى تخطط الوزارة لزيادة الرقعة المنزرعة بها خلال الأعوام المقبلة لتضييق الفجوة الاستيرادية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن فاتورة استيراد محصول الذرة الصفراء انخفضت بنسبة 10%عن عام 2019، لافتًا إلى أن الذرة تدخل فى صناعة الدواجن وتمثل %70من المدخلات.

ونوه إلى أن الإنتاج الكلي من محصول الذرة بوجه عام بلغ 2.7مليون، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف يشهد زيادة في مساحته من خلال حث المزارعين على زراعته.

وأشار الشناوي، إلي أن الوزارة ستدفع بـ 42 صنفًا من أصناف الذرة الشامية والبيضاء، من خلال توفير التقاوي لجميع المساحات المستهدفة، مضيفا أن الدفع بأصناف ذات إنتاجية عالية مبكرة النضج تزيد من فرص زيادة الإنتاج.

يذكر أن واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 بلغت 9 ملايين و 782 ألف طن، من دول الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وأوروجواي مقابل 11 مليون و60ألف طن فى 2019.