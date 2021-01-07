كيف وفرت "الكهرباء" التغذية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء؟.. مسئول يرد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح

أعلن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجود فائض يبلغ أكثر من 300 ميجاوات بشبكة كهرباء جنوب سيناء وأكثر من 100 ميجاوات في شمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى لـ 18 تجمعا بدويا على مستوى مناطق سيناء لتوطين الأهالي ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم،

وأوضح رئيس شركة القناة للتوزيع، أنه تم الانتهاء من توصيل التيار لجميع الآبار الارتوازية في سيناء، وكذلك مشروعات الرى وبرامج الدولة للاستصلاح والزراعة بها.

وأشار في تصريحات لمصراوى، الخميس، إلى إعطاء الأولوية للمشروعات التى تخدم المواطنين، خاصة تحلية المياه والصرف الصحي، موضحًا أنه تم توصيل التيار إلى 4 محطات تحلية مياه في العريش بطاقة تصل لأكثر من 25 ألف متر مكعب يوميا إلى جانب المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس وعلى رأسها جامعة الملك سلمان بقدرات تبلغ 30 ميجاوات ومصانع الرخام بطاقة 20 ميجاوات ومتحف آثار شرم الشيخ و مشروعات البتروكيماويات بمحور القناة وكافة المشروعات التنموية بشرق التفريعة وكذلك إطلاق التيار لمحطة مياه الطور و8 آلاف وحدة إسكان ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية التى تنفذها الشركة باستثمارات تبلغ 430 مليون جنيه ومصانع الرخام العملاقة في رأس سدر ووسط سيناء.

وبلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الإستراتيجية للوزارة، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة محولات المساعيد بقيمة 396.52 مليون جنيه ومحولات الشيخ زويد بتكلفة 225 مليون جنيه، علما أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد لربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف بطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو مليار جنيه.