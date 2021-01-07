انخفاض الرؤية لمسافة ألف متر.. الأرصاد: ظهور شبورة مائية تصل للضباب على الطرق بعد قليل

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

وحذر الخبراء لمصراوي، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب مع غيوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الشبورة مستمرة منذ أكثر من أسبوع وستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأشار الخبراء، إلى أن الشبورة ستبدأ في الظهور بعد الــ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة ال 9 صباحا، وتصل لحد الضباب علي بعض الطرق، لافتاً إلى أن معدل الرؤية في الشبورة المائية على الطرق ستنخفض لمسافة 1000 متر وأحيانا أقل من 500 متر.

وعن الرطوبة، كشف الخبراء، أن نسبتها على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 90 - 40%، والسواحل الشمالية بين 95 - 45%، وشمال الصعيد بين 85 - 35%، وجنوب الصعيد بين 50 - 25%.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 - 15 درجة مئوية، والإسكندرية بين 22 - 13، وشرم الشيخ بين 27 - 17، والغردقة بين 26 - 15 درجة مئوية.