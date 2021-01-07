أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

انخفاض الرؤية لمسافة ألف متر.. الأرصاد: ظهور شبورة مائية تصل للضباب على الطرق بعد قليل

Print
انخفاض الرؤية لمسافة ألف متر.. الأرصاد: ظهور شبورة مائية تصل للضباب على الطرق بعد قليل انخفاض الرؤية لمسافة ألف متر.. الأرصاد: ظهور شبورة مائية تصل للضباب على الطرق بعد قليل

مصراوي Masrawy

11:01 م الخميس 07 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

وحذر الخبراء لمصراوي، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب مع غيوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الشبورة مستمرة منذ أكثر من أسبوع وستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأشار الخبراء، إلى أن الشبورة ستبدأ في الظهور بعد الــ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة ال 9 صباحا، وتصل لحد الضباب علي بعض الطرق، لافتاً إلى أن معدل الرؤية في الشبورة المائية على الطرق ستنخفض لمسافة 1000 متر وأحيانا أقل من 500 متر.

وعن الرطوبة، كشف الخبراء، أن نسبتها على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 90 - 40%، والسواحل الشمالية بين 95 - 45%، وشمال الصعيد بين 85 - 35%، وجنوب الصعيد بين 50 - 25%.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 - 15 درجة مئوية، والإسكندرية بين 22 - 13، وشرم الشيخ بين 27 - 17، والغردقة بين 26 - 15 درجة مئوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية