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إيطاليا تتوقع وصول الجرعات الأولى من لقاح مودرنا الأسبوع المقبل

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إيطاليا تتوقع وصول الجرعات الأولى من لقاح مودرنا الأسبوع المقبل إيطاليا تتوقع وصول الجرعات الأولى من لقاح مودرنا الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

11:08 م الخميس 07 يناير 2021

روما - (د ب أ):

صرح مسؤول ايطالي مساء اليوم الخميس ، إن بلاده تتوقع تلقي الجرعات الأولى من لقاح مودرنا الأسبوع المقبل ، بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (إي إم إيه) عليها.

وقال مفوض الطوارئ المعين من قبل للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا، دومينيكو أركوري، إنه سيتم توزيع الجرعات على مراكز التطعيم بمساعدة القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أن هيئة الأدوية الإيطالية وافقت على استخدام لقاح مودرنا ، قائلا: "اعتبارا من اليوم ، لدينا أداة أخرى لاستخدامها في حملتنا الخاصة بالتطعيم .".

منذ إطلاق حملة التطعيم في أواخر العام الماضي، تلقى أكثر من 326 ألف و600 شخص في إيطاليا الجرعة الأولى من لقاح شركتي فايزر /بيونتيك ، وفقًا لبيانات الوزارة. وحتى الآن ، تلقى حوالي 300 موقع في جميع أنحاء البلاد 920 ألف جرعة من اللقاح.

وقال أركوري إن البلاد تهدف إلى أن تكون قادرة على تطعيم كل من يرغب في تلقي اللقاح بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف أنه يريد أن يجعل إيطاليا رائدة من حيث تطعيم الأشخاص ، مقارنة بدول ذات حجم مماثل.

واستثمرت الحكومة مؤخرا في شركة ريثيرا، وهي شركة إيطالية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تعمل على إنتاج لقاح يأمل القادة أن يجعل البلاد أقل اعتمادًا على الموردين الآخرين.

وأعلنت ريثيرا النتائج الأولية لأعمالها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت إيطاليا ، التي تضررت بشدة من الوباء ، عن وفاة أكثر من 77000 شخص وأكثر من 2ر2 مليون حالة إصابة.

وأعلنت البلاد اليوم الخميس عن 18 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 400 حالة وفاة أخرى.

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مصراوي Masrawy

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