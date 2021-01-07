أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن

Print
رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن

مصراوي Masrawy

11:02 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:
أفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن.
ونقلت وسائل إعلام يمنية، ونقلت عنها " اليوم"، عن مصدر أمني أن انفجارا عنيفا هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن قبل قليل.
وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بجانب سور سوق الخضار والفواكه المركزي بمديرية المنصورة ما احدتث دويا عنيفا.
وأضاف أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرا إلى أنه أحدث خسائر مادية.
بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عين أن انفجارا "ضخما" وقع بالقرب من السجد المركزي في عدن.
ويأتي الحادث بعد أن تعرض مطار عدن، التي تعتبر عاصمة مؤتقة لليمن في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، يوم 30 ديسمبر لهجوم صاروخي وقت وصول اليمنية الجديدة إليه، في عملية خلفت 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 110 جرحى.
وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي المسؤولية عن الهجوم، بينما رفضت الأخيرة هذه الاتهامات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية