أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا.. الطفل المصري ميسرة محمود يزور الأهرامات

Print
شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا.. الطفل المصري ميسرة محمود يزور الأهرامات شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا.. الطفل المصري ميسرة محمود يزور الأهرامات

مصراوي Masrawy

10:44 م الخميس 07 يناير 2021

زار الطفل ميسرة محمود الفائز بجائزة شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا، منطقة آثار الهرم حيث قام بجولة داخل الهرم الأكبر وأبدى انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بناءه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته، كما شاهد تمثال ابو الهول و التقط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

والتقى أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، بالطفل أثناء زيارته معربا عن إعجابه وفخره به، وما قام به في النمسا من مساعدات لمرضي المستجد، مشيرا إلى أنه نموذج يجب أن يحتذي به أي طفل وصورة مشرفة للمصريين بالخارج.

جدير بالذكر أن الطفل ميسرة محمود فاز عام ٢٠٢٠ بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تسلم درع "شخصية العام" من المستشار النمساوي سباستيان كورتس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية