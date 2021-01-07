شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا.. الطفل المصري ميسرة محمود يزور الأهرامات

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مصراوي Masrawy

زار الطفل ميسرة محمود الفائز بجائزة شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا، منطقة آثار الهرم حيث قام بجولة داخل الهرم الأكبر وأبدى انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بناءه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته، كما شاهد تمثال ابو الهول و التقط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

والتقى أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، بالطفل أثناء زيارته معربا عن إعجابه وفخره به، وما قام به في النمسا من مساعدات لمرضي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه نموذج يجب أن يحتذي به أي طفل وصورة مشرفة للمصريين بالخارج.

جدير بالذكر أن الطفل ميسرة محمود فاز عام ٢٠٢٠ بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تسلم درع "شخصية العام" من المستشار النمساوي سباستيان كورتس.