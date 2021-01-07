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جنح دمياط الجديدة تقضي بحبس "مستريح الفاكهة" 3 أعوام

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جنح دمياط الجديدة تقضي بحبس "مستريح الفاكهة" 3 أعوام جنح دمياط الجديدة تقضي بحبس "مستريح الفاكهة" 3 أعوام

مصراوي Masrawy

10:50 م الخميس 07 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قضت محكمة الجنح بمدينة دمياط الجديدة، في القضية المتهم فيها "عبده.ل"، والمعروفة إعلاميا باسم "مستريح الفاكهة"، بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستأنف دفاع المتهم على الحكم.

وتضمنت أوراق القضية أقوال 16 شخصا من المجني عليهم، زعموا أن المتهم تلقى منهم أموالا تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه، بعد أن أوهمهم بامتلاكه شركات للاستيراد والتصدير، واتهموه بأنه خدعهم بتشغيل الأموال في مشروعات مختلفة.

"مصراوي"، تواصل مع محمد البهوار، محامي المجني عليهم، الذي أكد أن هناك محاضر عدة حررها المجني عليهم كان آخرها المحضر رقم 3749 لسنة 2020 إداري دمياط الجديدة، لافتا إلى أن النيابة قامت بتحريك الدعوى ضد المتهم بناء على شكاوى المجني عليهم.

وأضاف البهوار، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وجرى استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحيلت أوراق القضية للمحاكمة.

وكشف عن أن المتهم يواجه اتهامات بالنصب والتبديد وخيانة الأمانة وتوظيف الأموال.

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مصراوي Masrawy

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