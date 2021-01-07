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"خالد بن سلمان" يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ويبحثان برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي

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بحضور رئيس هيئة الأركان والسفير الأمريكي بالرياض

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم, وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف أنتوني تاتا, بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء بحث برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي, ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب, ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري, ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب الأمريكي, الوفد المرافق لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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