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إيلون ماسك رئيس تسلا يتجاوز بيزوس ويصبح أغنى رجل في العالم

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إيلون ماسك رئيس تسلا يتجاوز بيزوس ويصبح أغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئيس تسلا يتجاوز بيزوس ويصبح أغنى رجل في العالم

مصراوي Masrawy

08:21 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:

أصبح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الخميس، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 185 مليار دولار، متفوقا على رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس بفارق نحو مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الحرة نقلا عن "سي إن بي سي".

وتمكن ماسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة تسلا. وتربع بيزوس على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017 وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة تسلا التي يملكها ماسك بنحو 4.9 بالمئة، الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في 2021، محققا أرباحا بنسبة 3.4 بالمئة.

وكان ماسك قد تفوق على بيل جيتس في نوفمبر، والذي كان يحتل المركز الثاني في قائمة الأثرياء، حيث يعتبر هذا الإنجاز قفزة كبيرة، نظرا لأن ماسك كان يحتل المركز الـ 35 في قائمة الأثرياء في بداية عام 2020.

واستطاع ماسك زيادة ثروته بحوالي 146 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة المستجد.

وكانت شركة "تسلا" قد سلمت نحو 499.550 سيارة خلال عام 2020، حيث يعتبر هذا المعدل أعلى من التخمينات التي وضعت في أول العام، والتي تنبأت بأن تنتج الشركة نحو 481.261 سيارة خلال العام.

وتعلق "تسلا" آمالها على أسواق جديدة مثل أوروبا وآسيا، وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاجها بفضل المصنع الموجود بمنطقة شنغهاي الصينية.

ويعتبر مصنع شنجهاي هو المصنع الوحيد لتسلا خارج ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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