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بعد مصرع شخصين.. القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار في قنا

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بعد مصرع شخصين.. القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار في قنا بعد مصرع شخصين.. القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار في قنا

مصراوي Masrawy

07:38 م الخميس 07 يناير 2021


قنا-عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على مالك منزل، بعد انهيار بئر على عاملين بداخله أثناء التنقيب عن الآثار، في حاجر الدهسة، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قوات الإنقاذ البري يفيد بوفاة شخصين أثناء الحفر في بئر للتنقيب على الآثار، بجبل حاجر الدهسة في فرشوط، انتقلت قوات الحماية الندنية لمحاولة انتشالهما من البئر.
جرى ضبط على صاحب المنزل بعد هروبه لقرية العركى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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