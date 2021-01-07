سوهاج| إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب ٨ أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو ١٠٠ على الطريق الصحراوي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين دائرة المركز.

تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة أحمد يوسف عبدالراضي ٤٠ عامًا، نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، وزوجته "كريمة أبوالحجاج جابر" ٣٧ عامًا ربة منزل، وأبنائهم "رودينا، مريم، فاطمة، وخديجة، وطارق، زياد" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.