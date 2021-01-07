"التجارة" تستدعي غطاء لحاف وغطاء وسادة للأطفال يُباع عبر "نكست"

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بسبب احتمالية انفصال خياطة الأطراف واحتجاز الطفل في الداخل

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء غطاء لحاف وغطاء وسادة للأطفال من نوع "Magical Woodland DuvetCover & Pillowcase Set".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتج يُباع من خلال متجر "نكست" الإلكتروني.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية انفصال خياطة أطراف اللحاف؛ مما قد يؤدي إلى احتجاز الطفل داخله أثناء الاستخدام دون إشراف الكبار.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع المتجر الإلكتروني لإعادة المنتج واسترداد كامل مبلغ الشراء.