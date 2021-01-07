أخبار عاجلة

"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تستدعي غطاء لحاف وغطاء وسادة للأطفال يُباع عبر "نكست"

Print
بسبب احتمالية انفصال خياطة الأطراف واحتجاز الطفل في الداخل

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء غطاء لحاف وغطاء وسادة للأطفال من نوع "Magical Woodland DuvetCover & Pillowcase Set".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتج يُباع من خلال متجر "نكست" الإلكتروني.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية انفصال خياطة أطراف اللحاف؛ مما قد يؤدي إلى احتجاز الطفل داخله أثناء الاستخدام دون إشراف الكبار.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع المتجر الإلكتروني لإعادة المنتج واسترداد كامل مبلغ الشراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش

بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش

"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي

"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي

10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028

10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028

شبكة عيون الإخبارية