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الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

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الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

مصراوي Masrawy

11:23 م الأربعاء 06 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

دافعت الألمانية عن تشديد قيود كورونا مكافحة كورونا مجددًا.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المسألة تدور حول تقييد المخالطات إلى " الحد الأدنى المطلق"، وأضافت " وفي الوقت نفسه ينبغي ضمان ألا يضطر أحد للبقاء بمفرده تماما".

وتابعت ديمر أن الوضع لا يزال صعبا "ونظامنا الصحي يتعرض لضغط كبير" وقالت إن من الضروري تقليل عدد الإصابات الجديدة إلى الحد الذي يتيح لمكاتب الصحة تتبع مخالطات المصابين مرة أخرى وأضافت أنه "عند التوقف عن المقابلات سيمكن لك ألا تصاب بالعدوى وألا تصيب غيرك".

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا قد اتفقت مساء أمس الثلاثاء على تشديد قيود المخالطات، فيبنما كانت القواعد المعمول بها حتى اجتماع أمس للمستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات تسمح بالتقاء ما لا يزيد عن خمسة أشخاص من منزلين مختلفين بالإضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

ومن المنتظر بموجب القواعد الجديدة، سيسمح لأهل منزل واحد بالالتقاء مع شخص واحد على الأكثر من منزل آخر، ومن الممكن أن يختلف تنفيذ هذا الاتفاق المبدئي تبعا لكل ولاية.

واعترفت ديمر "هذه القواعد صعبة كما أنها صعبة على الأطفال على نحو خاص" وأضافت أنه ينبغي أن يكون الأطفال هم أول من يستفيد من التخفيفات إذا أظهرت القيود الراهنة التأثير المستهدف.

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