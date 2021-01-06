أبها يسعى للاقتراب من مربع الكبار عبر بوابة الفيصلي.. والفتح في ضيافة الوحدة

★ ★ ★ ★ ★

في افتتاح الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستأنف اليوم الخميس منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين.



يفتتح فريقا أبها والفيصلي منافسات الجولة عندما يلتقيان عند الـ 3:50 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ويحل أبها في المركز التاسع بسلم الترتيب بـ 14 نقطة، بينما يحل الفيصلي بالمركز 11 بـ 13 نقطة.



وسيقام اللقاء الثاني عند الـ 35 : 6 مساءً ويجمع الوحدة صاحب المركز الخامس بـ 18 نقطة، أمام ضيفه الفتح الذي يحتل المركز الثامن بـ 16 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

مباريات الجمعة

تستكمل يوم الجمعة لقاءات اليوم الثاني من الجولة، حيث يستضيف فريق الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة، الهلال صاحب المركز الأول بـ 24 نقطة، وذلك على ملعبه في حفر الباطن.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يحل الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة، ضيفاً على القادسية العاشر بـ 14 نقطة.

وفي آخر لقاءات اليوم الثاني من الجولة يلعب فريق النصر أمام العين وذلك على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويحتل النصر المركز الرابع عشر في الترتيب بـ 11 نقطة، فيما يحل العين في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة عن مستضيفه بـ 10 نقاط.



مباريات السبت

تختتم لقاءات الجولة 12 يوم السبت بـ 3 لقاءات، حيث يلتقي التعاون والرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويملك الرائد 12 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما يملك التعاون من النقاط 17 نقطة وضعته بالمركز السادس.

ويستضيف الشباب صاحب المركز الثالث بـ 19 نقطة، فريق الاتفاق بنقاطه الـ 17 في المركز السابع على ملعبه بالرياض، بينما يلتقي الاتحاد مع ضمك في آخر مباريات الجولة 12 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ويدخل الاتحاد اللقاء بـ 18 نقطة بالمركز الرابع، ويحل الضيف في المركز الـ 16 والأخير بـ 8 نقاط.

