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"الأرصاد" تنبّه الرياض والقصيم: سُحب وأمطار رعدية وتدنٍّ بمدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبّه الرياض والقصيم: سُحب وأمطار رعدية وتدنٍّ بمدى الرؤية "الأرصاد" تنبّه الرياض والقصيم: سُحب وأمطار رعدية وتدنٍّ بمدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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