"نيويورك تايمز": العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي

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إطلاق نار وإصابة ضباط عدة.. والشرطة تتابع بلاغات عن عبوات بمناطق متفرقة

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكرت شبكة "إن.بي.سي" أن ضابطًا من قوات إنفاذ القانون أطلق النار على شخص داخل مبنى الكونغرس. كما أشارت إلى إصابة ضباط عدة وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن "الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة واشنطن".

وتم إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل الأحداث، وبعد تفاقم أعمال الشغب.

كما طالبت بلدية واشنطن بتدخل الحرس الوطني إلا أن البنتاغون رفض طلبًا بنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب. وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسَي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول، واعتلاء منصة وُضعت من أجل تنصيب بايدن.