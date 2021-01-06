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بعد أن اقتحموا مبنى الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على فوز "بايدن"

اتهم مشرعون أمريكيون، اليوم، أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة إحداث "انقلاب"، وذلك بعد أن اقتحم محتجون منهم مبنى الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وغرّد النائب الديمقراطي وليام باسكريل: "نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض. لكنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل".

وقالت النائبة ديانا ديغيتي"هذه ليست تظاهرة، إنها محاولة انقلاب" مندّدة "بالفوضى التي خطّط لها رئيسنا".

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اليوم، في مقابلة مع "فوكس نيوز" Fox News إن الاحتجاجات في مبنى الكونغرس "لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف فورًا".

وأضاف أنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونغرس عبر جهاز لاسلكي، إطلاق نار قبل 10 إلى 15 دقيقة.

وقال إنه تحدث إلى الرئيس دونالد ترامب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين، ثم نشر "ترامب" تغريدة.

يأتي ذلك فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن على المتظاهرين مغادرة مبنى الكونغرس فورًا، وإن "ما يحدث في الكونغرس إحراج وطني".

فيما اعتبر السيناتور الجمهوري ميت رومني أن "ترامب هو سبب هذه الفوضى".

وقال عضو في الكونغرس إن "غازًا مسيلاً للدموع استخدم في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس ترامب المبنى احتجاجًا على هزيمته.

وكتب النائب الديمقراطي جيم هايمز: "طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة". وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترامب إلى المبنى.

يأتي ذلك فيما قال نائب أمريكي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس ترامب اقتحامه الأربعاء.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة".

وأضاف: "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

