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نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو"

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نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو" نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو"

نادٍ

كشف المدير الفني السابق لبكين غوان الصيني ، الفرنسي برونو جينيسيو عن تلقيه عرضًا من نادٍ سعودي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والفرنسي جينيسيو كان مدربًا لبكين غوان قبل أن يرحل عن النادي لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة هناك لتمديد التعاقد.

المدرب قال في تصريحات نقلتها صحف فرنسية إنه يدرس العرض السعودي قبل اتخاذ قراره النهائي، علمًا بأن النصر هو أبرز الأسماء التي تبحث عن مدير فني بعد إقالة البرتغالي فيتوريا.

المدرب حقق مع بكين غوان المركز الثاني في مسابقة دوري 2019 - 2020 كما خرج من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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