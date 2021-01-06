بايدن لترامب: عليك أن تتصرف حيال ما يحدث

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مصراوي Masrawy

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في كلمة مقتضبة له مساء الأربعاء، تعليقًا على أعمال الشغب التي شهدتها واشنطن، رسالة إلى الرئيس ترامب، قائلاً: "عليك أن تتصرف حيال ما يحدث.. يجب أن تتصرف".

ودعا بايدن، ترامب إلى الرئيس المنتهية ولايته إلى الخروج في العلن وتوجيه خطابًا للأمريكيين يؤكد خلاله التزامه باليمين الدستورية التي حلفها قبل سنوات، مؤكدًا أن على ترامب إنهاء تلك المشاهد فورًا.

وأعرب بايدن، عن أسفه لما وقع في واشنطن اليوم واقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، معربًا عن صدمته من تلك المشاهد.

وقال بايدن، إن العالم يشاهد ما يحدث في البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا أن الديمقراطية الأمريكية قائمة على احترام الاختلاف وليس على رفضه بهذه المظاهر.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.