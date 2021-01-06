البنتاجون يعلن التعبئة العامة لقوات الحرس الوطني لدعم وحدات الأمن في واشنطن

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن المتحدث باسم البنتاجون، مساء الأربعاء، التعبئة بقوات الحرس الوطني في العاصمة لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقال مساء الأربعاء، أن هذا استجابة لطلب عمدة واشنطن، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر القوات في مبنى الكابيتول ونقاط أخرى حول واشنطن.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وأكد ‏مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن هويته، لشبكة "سكاي نيوز عربية" مساء الاربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعًا.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.