★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أسفه لما وقع في واشنطن اليوم واقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، معربًا عن صدمته من تلك المشاهد.

ودعا بايدن، في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته إلى الخروج في العلن وتوجيه خطابًا للأمريكيين يؤكد خلاله التزامه باليمين الدستورية التي حلفها قبل سنوات.

أكد أنه على ترامب إنهاء تلك المشاهد فورًا.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.