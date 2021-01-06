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"سلاح وغاز وشغب".. 20 صورة ترصد دقائق الرعب داخل الكونجرس

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"سلاح وغاز وشغب".. 20 صورة ترصد دقائق الرعب داخل الكونجرس "سلاح وغاز وشغب".. 20 صورة ترصد دقائق الرعب داخل الكونجرس

مصراوي Masrawy

11:14 م الأربعاء 06 يناير 2021

اقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وأشهر عددًا من قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعيين منهم.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره بمنى الكونجرس.

وكثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس، واعتلى آخرون منصة بمنبى الكابيتول وضعت لتنصيب بايدن، وأطلقت الشرطة عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الكونجرس.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره الذين يحتجون أمام مبنى الكابيتول والكونجرس، رفضًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى التظاهر السلمي.

وغرد ترامب عبر تويتر، داعيًا أنصاره إلى التظاهر السلمي ومساعدة قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون.

بدوره أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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