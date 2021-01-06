الكونجرس يعتزم استئناف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات اليوم

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال زعيم الكتلة الديمقراطية في الكونجري الأمريكي، مساء الأربعاء، إن الكونجرس يعتزم العودة واستمرار جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات، بعد أعمال العنف التي حدثت من أنصار ترامب اليوم.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وأكد ‏مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن هويته، لشبكة "سكاي نيوز عربية" مساء الاربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعًا.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.