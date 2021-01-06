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"جواز السفر السعودي" في قائمة أقوى الجوازات العالمية

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"جواز السفر السعودي" في قائمة أقوى الجوازات العالمية "جواز السفر السعودي" في قائمة أقوى الجوازات العالمية
جاء في المرتبة 66

احتل جواز السفر السعودي المرتبة 66 في أحدث مؤشر لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021 من بين 110 دولة عالمية.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة، حيث يسمح جواز السفر السعودي لحامله بدخول 79 دولة دون تأشيرات مسبقة.

وتأتي تلك التصنيفات في وقت كانت فيه صناعة السفر هي الأكثر تضررًا على مستوى العالم وسط جائحة "Covid-19" المستمر.

وجاءت اليابان وسنغافورة وألمانيا في المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف 2021 لمؤشر (Henley Passport)؛ مما يوفر وصولاً من دون تأشيرة إلى 191 و190 و189 وجهة على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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