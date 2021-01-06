4 انتصارات وتعادل حصيلة اليوم الأخير من منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى

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اختتمت اليوم مباريات الجولة 14 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات.

وتقابل في المباراة الأولى عرعر صاحب المركز 19 بـ 9 نقاط مع ضيفه الخليج صاحب المركز السابع بـ 21 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، وانتهى اللقاء بفوز الخليج بنتيجة 3-2، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة.

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، تعادل فريق الطائي الثامن بـ 21 نقطة، مع ضيفه فريق نجران الحادي عشر برصيد 17 نقطة بنتيجة سلبية ، وحقق الثقبة فوزاً على هجر بنتيجة 2-1 وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ليصبح الثقبة بالمركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 24 في المركز الخامس.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تغلب النهضة على ضيفه الجيل بنتيجة 2-0 ، ليصبح النهضة بالمركز 16 بـ 13 نقطة، فيما بقي رصيد الجيل عند 14 نقطة بالمركز 15.

وخسر جدة من ضيفه الكوكب بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الكوكب لـ 20 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد جدة عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

يُذكر أن مباريات الجولة بدأت أمس بـخمسة لقاءات، حيث تغلب الدرعية السادس بـ 23 نقطة على مستضيفه النجوم الأخير بـ 6 نقاط بهدف دون رد، وتعادل الشعلة مع العدالة دون أهداف، حيث يحتل الشعلة المركز 17 بـ 11 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الرابع بـ 24 نقطة، وتغلب الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 31 نقطة على البكيرية الثامن عشر بـ 10 نقاط، بنتيجة هدفين لهدف.

وانتهت مباراة الجبلين الثالث بـ 28 نقطة مع الحزم الأول بـ 37 نقطة بفوز الحزم بهدفين لهدف، بينما تغلب الساحل على أحد بهدف دون رد، ليصبح الساحل عاشراً بـ 18 نقطة، بينما بقي أحد على رصيده السابق بـ 17 نقطة بالمركز 12.