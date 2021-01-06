وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال اللواء محمود شعراوي في برقية التهنئة للبابا تواضروس: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وتابع الوزير: "داعيا" الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات.. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار".​