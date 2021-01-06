أخبار عاجلة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض -
"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر -
البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية -
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة -
"سعودي" يقدم اختراعاً لإعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية "ذاتياً" -
"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني -
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا -
تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ 8 فبراير -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تتويج الفرس "اعصمانيه" بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد

Print
"أرهب" يحقق المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة

تتويج الفرس

توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، الفرس "اعصمانيه" للمالك فهد فريح العنزي والمدرب خشان الشلاقي، الفائز بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد.

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حققت الفرس في الشوط الأول «بنت سمايا» المركز الأول للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال البراء المحيميدي.

وكسب الشوط الثاني «عناية المقدم » للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيال سليمان الحديبي.

فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «ضحضاح» للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيّال سليمان الحديبي.

وحقق الجواد «أرهب» للمالك مطني عبدالرحمن والمدرب محمود فلاح الرشيدي والخيال طلال التريباني المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة.

تتويج الفرس

تتويج الفرس

تتويج الفرس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة

شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة

شبكة عيون الإخبارية