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أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (صور)

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أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (صور) أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (صور)

مصراوي Masrawy

09:06 م الأربعاء 06 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، إقامة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية وقائية.

وأعلنت الكنائس القبطية بمختلف طوائفها اقتصار إقامة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد على الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة والمواطنين، مع ارتداء الكمامات تجنبًا للتجمعات، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير العذراء بدرنكة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، واقتصار الصلاة على عدد قليل من الشمامسة والخدام والآباء الكهنة والمواطنين.

فيما أعلنت الكنائس عن بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى الصفحات الرسمية على الإنترنت.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس أسيوط وعلى أبواب الكنائس أيضًا استنفارًا أمنيًا، ‏بجانب ‏وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الكنائس، لحين ‏انتهاء إقامة ‏قداس‎ عيد الميلاد المجيد.

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