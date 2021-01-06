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مصادرة 55 شيشة وإخلاء حرم الطريق بشبرا الخيمة- صور

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مصادرة 55 شيشة وإخلاء حرم الطريق بشبرا الخيمة- صور مصادرة 55 شيشة وإخلاء حرم الطريق بشبرا الخيمة- صور

مصراوي Masrawy

03:10 م الأربعاء 06 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم حملة مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط مقاهي تستخدم الشيشة بالمخالفة لقوانين الحظر، وجرى مصادرة 55 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي حي غرب شبرا، شنت الأجهزة التنفيذية، حملة جرى خلالها التنبيه على بائعي شارع ناصر بإخلاء حرم الطريق لتيسير حركة المارة.

وحذر المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري نائبا الحي، أصحاب المحال بعدم إشغال الشارع بالمعروضات لفتح الشارع أمام حركة المارّة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بشارع الوحدة المتفرع من شارع أحمد عرابي، وجرى مصادرة المضبوطات، وإيداعها مخزن مضبوطات الحي، وتغريم المخالفين.

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