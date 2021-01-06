أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمير الكويت يمنح وزير الخارجية وسامًا من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده

Print
أمير الكويت يمنح وزير الخارجية وسامًا من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده أمير الكويت يمنح وزير الخارجية وسامًا من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده

مصراوي Masrawy

01:58 م الأربعاء 06 يناير 2021

الكويت - (د ب أ ):

منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى.

جاء ذلك تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية أواصر العلاقات التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي.

يذكر أن وسام الكويت بدرجاته الثماني يمنح لرؤساء الوزارات والسفراء وأبناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت ولمن أظهر شجاعة فائقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية