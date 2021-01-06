أمير الكويت يمنح وزير الخارجية وسامًا من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الكويت - (د ب أ ):

منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى.

جاء ذلك تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية أواصر العلاقات التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي.

يذكر أن وسام الكويت بدرجاته الثماني يمنح لرؤساء الوزارات والسفراء وأبناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت ولمن أظهر شجاعة فائقة.