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تقرير: الجيش السوداني تصدّى لهجومين على الحدود مع إثيوبيا

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تقرير: الجيش السوداني تصدّى لهجومين على الحدود مع إثيوبيا تقرير: الجيش السوداني تصدّى لهجومين على الحدود مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

10:42 ص الأربعاء 06 يناير 2021

الخرطوم- (د ب أ):

أفاد تقرير لموقع "سودان تريبيون" بأن الجيش السوداني تصدى خلال الأسبوع الجاري لهجومين "نفذتهما قوات إثيوبية"، وذلك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر.

ونقل عن مصادر عسكرية سودانية - لم يُسمها- "إن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت، الاثنين، لهجوم من قوات إثيوبية مزدوة بأسلحة ثقيلة".

وأشارت إلى أن الاشتباك وقع في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مستبعدة أن يكون الاشتباك مع مليشيات نظرا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها.

وكشفت المصادر العسكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم منطقة سريبة.

ونجح الجيش السوداني مؤخرا في استرداد مساحات زراعية كانت قوات وميليشيات إثيوبية قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح على مدار الـ 26 عاما الماضية. وقد بدأت عملية استرداد هذه المساحات في 9 نوفمبر الماضي.

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