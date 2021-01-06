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رئيس الدعوة بأمريكا اللاتينية: نجاح قمة العلا يعزز العمل المشترك لاستقرار الخليج

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رئيس الدعوة بأمريكا اللاتينية: نجاح قمة العلا يعزز العمل المشترك لاستقرار الخليج رئيس الدعوة بأمريكا اللاتينية: نجاح قمة العلا يعزز العمل المشترك لاستقرار الخليج
أكد أن ذلك يترجم حرص قيادة المملكة والدول الشقيقة على وحدة الصف العربي

رئيس الدعوة بأمريكا اللاتينية: نجاح قمة العلا يعزز العمل المشترك لاستقرار الخليج

رفع رئيس مركز الدعوة الإسلامية بقارة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بجمهورية البرازيل الشيخ أحمد بن علي الصيفي التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وإخوانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة نجاح أعمال قمة العُلا الـ 41.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن المركز، أكد خلاله "الصيفي" أن القمة تعزز مسيرة العمل المشترك والأمن والاستقرار للمنطقة والعالم والازدهار والنماء لشعوبها.

وأضاف "الصيفي": كما يحقق بيان العُلا المصالح العليا للمنطقة وشعوبها ويترجم حرص قيادة المملكة والدول الشقيقة على وحدة الصف العربي ويشدد على أهمية التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا والعالم وتحقق مصالحنا وتطلعات شعوبنا.

واختتم الصيفي - بيانه - بسؤال الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على المنطقة العربية وكل شعوب العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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